"Cezaevine Bomba" Haberi Yapan Muhabir Gözaltına Alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dün akşam cezaevine el yapımı patlayıcı atıldığı yönünde bir haber yayınlanmış, Ağrı Valisi twitter'dan yaptığı açıklamayla hem haberi yalanlamış, hem de yapan muhabiri 'muhbir ve yalancı' olmakla suçlamıştı.

VALİ "HESAP VERECEKLER" DEMİŞTİ

Vali'nin 'hukuk önünde hesap verecekler" açıklamasının ardından, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Doğubayazıt Cezaevine el yapımı patlayıcı atıldığı" yönündeki gerçek dışı haberle ilgili çalışma başlattı.

Çalışma sonucu söz konusu haberi yaptığı öne sürülen bir haber ajansının muhabiri Y.İ gözaltına alındı. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.