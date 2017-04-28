Cezaevinden O Öğrencilere Tehtitvari Mektup Yazdı

İZMİR'in Menderes İlçesi'nde, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine 'porno film izlettiği' ve 'istismarda bulunduğu' suçlamasıyla tutuklanan ve 102 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması süren emekli okul müdürü Adil Ş., cezaevinden, kendisini suçlayan çocuklardan birine mektup yazdı. Öğrenciden, arkadaşlarıyla konuşup, şikayetlerini geri çekmeleri için ikna etmesini isteyen Adil Ş.'nin, "Çabuk bu yanlışı düzeltin" diyerek tehditvari bir dil kullandığı belirtildi. Öğrencinin ailesinin başvurusu üzerine Aile Mahkemesi, sanık müdürün öğrencilere, iletişim araçlarıyla ulaşmasının engellenmesine karar verdi.



Menderes'teki davaya konu olay, 17 Mayıs 2014 tarihinde jandarmaya gelen telefon ihbarıyla ortaya çıktı. İlkokulda 22 yıl öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası emekli Adil Ş.'nin, 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu öne sürüldü. Jandarma, olay tarihinde yaşları 6 ila 11 arasında değişen öğrencilerin ifadelerini psikolog eşliğinde aldı. İfadelerin ardından gözaltına alınan Adil Ş. suçlamaları kabul etmedi, ancak tutuklandı.



İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2015 yılı 15 Ekim'de yapılan duruşmasında, toplam 102 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan ve 1 yıl 5 aydır tutuklu bulunan Adil Ş., delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutukluluk süresi de dikkate alınarak tahliye edildi.



Bitme aşamasında olan dava, aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın Bimer'e şikayeti ile tekrar gündeme geldi. 2016 yılının 26 Haziran'da görülen davanın duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Adil Ş.'yi tekrar tutukladı.



ÇOCUKLARDAN TEKRAR RAPOR İSTENMESİ TEPKİ GEÇMİŞTİ



Davanın geçen aralık ayındaki duruşmasında, İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesi'nden, çocukların olaydan dolayı ruh sağlıklarının bozulduğu raporu verilmesine rağmen, kalıcı olarak bozulup bozulmadığına yönelik sonuç yer almadığı gerekçesiyle sanık avukatı itiraz edince, mahkeme heyeti tartışma yaratan karara imza attı. Çocukların bir kez daha Adli Tıp Kurumu'na gitmelerine karar verdi. Bu karara, mağdurların yakınları ile onlara destek verenler tepki gösterdi, çocukların bunu bir kez daha kaldıramayacakları ifade edildi. Avukatlar da buna itiraz etti. Mahkeme, Adli Tıp Genel Kurulu'ndan gelen 'dava dosyasının ve mağdur çocukların gönderilmeksizin ek mütalaa düzenlenebileceği' yazından sonra, çocukların gönderilmesi kararını geri aldı, duruşmayı 25 Mayıs'a erteledi.



CEZAEVİNDEN 'YANLIŞI DÜZELTİN' MEKTUBU



Halen Menemen T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan emekli okul müdürü Adil Ş., duruşma öncesinde girişimde bulundu. Adil Ş., mağdur öğrencilerden birine mektup yazdı. Mektupta, suçsuz olduğunu, taciz denilen olayların oyun olduğunu ileri süren Adil Ş.'nin öğrencisine, kendilerine gösterilen ilginin gelip geçici olduğunu yazdığı öğrenildi. Adil Ş.'nin öğrencisinden, arkadaşlarıyla konuşup, şikayetlerini geri çekmeleri için onları ikna etmesini istediği öne sürüldü. Cezaevinde öldürülmesi durumunda telafisi imkansız sonuçlar ortaya çıkacağını kaydeden Adil Ş.'nin mektubunda ayrıca "Çabuk bu yanlışı düzeltin" diyerek tehditvari bir dil kullandığı da belirtildi.



İLETİŞİMİ ENGELLENDİ



Mektubun gönderildiği öğrenci ve ailesi şaşkınlık yaşadı. Avukatlarıyla görüşen ailenin başvurusu üzerine, Aile Mahkemesi, sanık müdürün öğrencilere mektup, telefon gibi iletişim araçlarıyla ulaşmasının engellenmesine karar verdi.



- İzmir