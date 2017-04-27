Cezaevinden Firar Eden Uyuşturucu Hükümlüleri Yakalandı

Burdur'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulundukları cezaevinden geçen ay firar eden iki hükümlü, Ağrı'da yakalandı.



Ağrı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burdur'daki cezaevinden 27 Mart'ta firar eden "doktor" lakaplı Yavuz T. ile Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu N.E.B'nin İran'dan yurda giriş yapacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.



Doğubayazıt-Ağrı karayolundaki Tanıktepe Jandarma Komutanlığı uygulama noktasında tedbir alan ekipler, şüphelendikleri aracı durdurdu.



Araçtaki 2 kişinin üzerilerinden kimlik çıkmaması üzerine parmak izi incelemesi yapan ekipler, şüphelilerin firari hükümlüler Yavuz T. ve N.E.B. olduğunu belirledi.



Gözaltına alınan hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 yıl önce INTERPOL tarafından aranan Yavuz T'nin de arasında olduğu 6 zanlıyı gözaltına almış, şüpheliler "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanmıştı.



Zanlıların, kurdukları imalathanede ecstasyden 3 kat daha etkili uyuşturucu imal ettikleri belirtilmişti.