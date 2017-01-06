Cezaevinden Firar Eden Mahkum Yakalandı

Kilis Açık Cezaevinden firar eden mahkum, jandarma tarafından yakalandı.



Kilis L Tipi Açık Cezaevinden firar eden C.P. isimli mahkumu yakalamak için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari şahısın kimlik bilgileri ve eşkalini birim ve birliklere bildirdi. Firari mahkum, Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı ekibince Polatbey-Ömercik yol ayrımında yakalandı. İşlemleri yapılan firari C.P. cezaevine teslim edildi. - KİLİS