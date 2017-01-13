Cezaevinden Firar Eden Cinayet Zanlısı Yakalandı

Ordu'da açık cezaevinden firar eden cinayet zanlısı, Samsun'da yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda asayiş uygulaması sırasında bir kişinin otomobilden inerek kaçmaya çalıştığını gördü.



Yaşanan kısa kovalamaca sonucu yakalanan ve üzerinden sahte kimlik çıkan kişinin, Ordu'da cinayet suçundan 14 yıl hapis cezası alan ve bir süre cezasının kalan 6 yıllık kısmını çekmek üzere nakledildiği açık cezaevinden firar eden Murat D. (39) olduğu belirlendi.



Murat D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.