Cezaevindeki Yangında Ölen Ferhat Kaya'nın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki çocuk koğuşunda çıkan yangında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ferhat Kaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi.



Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesindeki bir haftalık yaşam mücadelesini kaybeden 17 yaşındaki Kaya'nın cenazesi, bağışlanan karaciğeri, korneaları ve böbreklerinin nakil için ameliyatla alınmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Otopsi işlemleri sonrası ailesine teslim edilen Kaya'nın naaşının Kabasakal Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.



Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki çocuk koğuşunda 18 Ocak'ta çıkan yangında 6 mahkum ile 5 infaz koruma memuru dumandan etkilenmişti. Mahkumlardan M.E. 20 Ocak'ta, Ferhat Kaya ise dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.



Kaya'nın ailesi, oğullarının karaciğeri, korneaları ve böbreklerini organ bekleyen 5 hastaya bağışlama kararı almıştı.