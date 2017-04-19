Cezaevindeki Mahkumlara İsmek Eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK), 2002 yılından bu yana 17 bin 603 mahkum ve tutukluya eğitim verdi.



İSMEK açıklamasına göre, 2016-2017 eğitim döneminde 7 cezaevinde toplam bin 515 mahkum İSMEK eğitimlerinden yararlanıyor.



2002 yılından bu yana eğitim verilen cezaevi ve tutukevlerinde bugüne kadar 17 bin 603 mahkum ve tutuklunun eğitim aldığı belirtilen açıklamada, 7 cezaevinde 20'ye yakın branşta verilen eğitimlerle mahkum ve tutukluların zamanlarını değerlendirmeleri, üretime katkıda bulunmaları ve tahliye olduklarında bir meslek sahibi olmaları amaçlanıyor.



Bilgisayar kullanımı, İngilizce, yemek, bilgisayar işletmenliği, cam süs eşya yapımı, kuaförlük, resim, ebru gibi alanlarda eğitimler veren İSMEK, bu yıl Bakırköy Kadın ve Çocuk İnfaz Kurumu, Esenler Metris Cezaevi, Kartal Cezaevi, Maltepe Çocuk Tutukevi, Silivri Cezaevi, Ümraniye Cezaevi, Üsküdar Paşakapısı Cezaevi'nde toplam bin 515 mahkuma eğitim vermeye devam ediyor.



Deniz Seki örnek oldu



Tahliyesine sayılı günler kalan Deniz Seki de Bakırköy Kadın ve Çocuk Ceza İnfaz Kurumunda çok sayıda kursa katılıp eğitimleri başarıyla tamamladıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve İSMEK'in kendisine verdiği sertifikaları, bir teşekkür mektubuyla Sanatçı Sezen Aksu'ya yollamıştı.