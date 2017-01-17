Cezaevindeki Gençler İçin "Ön Yargılardan Tahliye Projesi"

Üsküdar'da bulunan Cumhuriyet Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinin, Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) katılım sürecine katkıda bulunmak amacıyla hazırladığı sosyal sorumluluk projesi "Ön Yargılardan Tahliye Projesi"nin hayata geçirilmesiyle, 15-18 yaş grubu dezavantajlı hedef kitlenin, nitelikli insan gücü haline getirilmesi ve istihdam edilmelerine katkıda bulunulması amaçlanıyor.



Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu, Paşakapısı Meslek Eğitim Merkezi ve Önder Kim Platformu ortaklığıyla hazırlanan, "Ön Yargılardan Tahliye Projesi", Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısıyla tanıtıldı.



Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürü Orhan Toyğar, toplantıda yaptığı konuşmada, kurumun kapasitesinin 324 kişi olduğunu, şu an 320 çocuğun kurumlarında kaldığını söyledi.



Gençlerin eğitim ve hayati şartları göz önüne alındığında meslek edinme konusunda yeterli yönlendirme ve motivasyona sahip olmadıklarını anlatan Toyğar, şunları kaydetti:



"Ön Yargılardan Tahliye isimli proje ile kurumumuzda tutuklu veya hükümlü bulunan 15-18 yaş arasındaki 200 gencimizin mesleki eğitim almaları hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda atölyeler kurulacak, mesleki eğitimleri belli programlar çerçevesinde tamamlanıp tahliye olması durumunda işe yerleştirilmesi desteklenecek. Kurumda bulunduğu süreçte hem kişisel hem de mesleki anlamda eğitim alan gençlerimizin tahliye olduklarında bir iş sahibi olmaları, ailelerini desteklemeleri onlara bir güven duygusu verecek ve yeniden suç işlemeleri önlenmiş olacak."



Proje Koordinatörü Erdem Geben de projenin genel amacının genç nüfuslu Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde,

15-18 yaş grubu dezavantajlı hedef kitlesini, nitelikli insan gücü haline

getirerek, istihdam edilmelerine katkıda bulunmak olduğunu anlattı.



Bu yolla ülkenin ve

Avrupa Birliğinin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunulacağını ifade eden Geben, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Proje ile cezaevinde tutuklu/hükümlü durumunda olan 15-18 yaşlarındaki ergenlerin

tahliyeleri sonrası aktif iş gücü piyasasına nitelikli, sertifikalı ve istihdama hazır bireyler

haline getirecek eğitimleri vererek istihdam ettirmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda suça katılımın en büyük sebebi olan maddi sorunlarını çözmek, toplumdaki eski mahkum/tutuklu ön yargılarını

azaltmaya hizmet etmek, hedef kitlemizin mevcut iş gücü piyasasındaki durumunu

gözler önüne sermek ve istihdam yolunda önlerindeki engelleri ortadan kaldırmak hedefleniyor."



Projenin ana fikrini oluşturan Üsküdar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dr. Selminaz Adıgüzel de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 26. maddesinde ve Çocuk Hakları Sözleşmesi, Ekonomik ve Sosyal Haklar Sözleşmesi'ne göre herkesin eğitim hakkına sahip olduğunu hatırlattı. Eğitimin evrensel bir hak olduğuna işaret eden Adıgüzel, şöyle konuştu:



"Toplumda cezaevlerinde bulunanlarla ilgili çok olumsuz yargılar bulunuyor. Hapishanelerde bulunan herkes, toplum tarafından suçlu ve cezalarını çekmeleri gereken kişiler olarak görülüyor. Hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve sorumluluk sahibi bireyler olarak topluma kazandırılması amacıyla hazırladığımız bu projede, sertifikalı mesleki eğitimler, istihdama kazandırma, belgesel, kamu spotları, sosyal paylaşım site grupları, farkındalık ve ön yargıyı kırma seminerleri ve kapanış sempozyumu yapılacak. Her kurumun, suç işleyen kişilerin topluma kazandırılmasına destek vermesi gerekir."



Toplantıya Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler'in yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.