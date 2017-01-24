Cezaevinde 'Son Kuşlar' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Kocaeli 2 nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı, oyuncu ve yönetmen Turgay Tanülkü'nün başrolünü oynadığı Sait Faik Abasıyanık'ın "Son Kuşlar" adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyunu sahnelendi.



Tanülkü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, başrolünü oynadığı "Son Kuşlar" tiyatro oyunuyla cezaevlerinde hükümlü ve tutuklulara umut mesajları veriyor.



Tutuklu ve hükümlüler, oyun sahnelendikten sonra uzun süre Tanülkü ve ekibini alkışladı.



Turgay Tanülkü, oyun öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 1970'li yıllarda cezaevinde olduğu dönemde kafasında böyle bir proje oluştuğunu söyledi.



O dönemde idamların olduğu yere kuşların gelmemeye başladığını fark ettiğini ifade eden Tanülkü, daha sonra Abasıyanık'ın Son Kuşlar adlı eseriyle cezaevinde kaldığı dönemde yaşadıklarını harmanlayarak bu oyunu meydana getirdiğini kaydetti.



Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde oyunu tüm cezaevlerinde ücretsiz sergilediklerini dile getiren Tanülkü, "Burası 110'uncu cezaevi. Daha önce bu oyunu yaklaşık 80 bin mahkum seyretti. 2 ay buradayız. Suç ayrımı yapmıyoruz. Herkese bu hizmeti götürmek zorunda olduğumu düşünüyorum. Ekipte yetiştirdiğim evlatlarım var. 23 evlat var bende mahkum çocuğu. Onları okutmak için turneler yapıyorum. Dizilerde de onun için oynuyoruz." şeklinde konuştu.



"Umut aşılamak istiyorum"



Okuttuğu çocuklar arasından 2'sinin savcı, bir diğerinin de avukat olduğunu anlatan Tanülkü, "Mahkuma diyorum ki umudunu yitirme, çocuğuna, ailene sahip çık, onlardan da doktor, öğretmen, savcı olabilir. Onun için bir umut aşılamak istiyorum. Biz 1970'de 26 kişilik bir dosyaydık. 6 tane idam çıktı bizden 20 tane de baba olmayan adam kaldık. Çocuk özlemiyle bu turneleri yapıyorum. Kadınlarımıza oynadık, orada 22 küçük çocuk yatıyor anneleriyle. O çocuklardan da bir iki tane alabilirsem benim için büyük mutluluk." ifadesini kullandı.



Tanülkü, toplumdaki insanları öteleştirmeden sevmek gerektiğini vurguladı.



Projenin yaklaşık 3 yıl daha süreceğini dile getiren Tanülkü, şöyle konuştu:



"Ülkemizde 223 büyük cezaevi var. 200 bine yakın mahkum var. Herkese ulaşmaya çalışacağız. Buradan sonra Marmara Bölgesi'ni bitirmiş olacağım. Ondan sonra Akdeniz ve Karadeniz'e çıkış yapılacak. Doğu'da 3 şehir kaldı. İçeridekiler netice olarak dışarıdakilere acı verdi. Onun da bir cezası var. Benim için kader mahkumu, bunların dışarıda bıraktığı çocukları. Bilinçli veya bilinçsiz suç işleyerek buraya geliyorsun. Ama dışarıdaki aile ve çocuklarının ne günahı var. Bunun için biraz anne ve çocuklara yönelik bir turne bu."



Tanülkü, oyunun sonunda tutuklu ve hükümlülere seslenerek, "Sizlerin de çocukları okusun ki sizin boşalttığınız ranzalara onlar gelmesin." dedi.