Cezaevinde 'Son Kuşlar' Oyunu Sergilendi

Tiyatro oyuncusu Turgay Tanülkü, Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gerçekleştirilen organizasyonla, tutuklu ve hükümlüler için "Son Kuşlar" adlı tiyatro oyununu sahneledi.



Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Spor Salonu'nda, 200 tutuklu ve hükümlü için Sait Faik Abasıyanık'ın "Son Kuşlar" adlı oyununun gösterimi, tiyatro sanatçısı Turgay Tanülkü tarafından gerçekleştirildi.



Oyunu sahneye koyan Tanülkü, 1981 yılından bu yana tiyatro yaptığını belirterek, şimdi de 81 ildeki cezaevlerinde tutuklu ve hükümlüler için gösteriler gerçekleştirdiğini ifade etti.



Bu şekilde cezaevinde bulunan çocuklara da ulaştığını anlatan Ülkü, şöyle devam etti:



"Ben 70'li yıllarda Ulucanlar Cezaevi'nde yattım. Orada benim ziyaretçim yoktu, annem de Almanya'da biliyordu beni. Bir gün ziyarete çıktım ve bir küçük çocuğun parmakları tel örgülere takılmıştı. Acıyordu ama esas babaya ulaşamadığı için isyan ediyordu o bebek. O zaman dedim ki 'Bir gün çıkarsam, bu çocuklara ulaşacağım ve 1981'den itibaren onlara hep ulaştım. Baba olmayacağımı 20 yaşındayken öğrenmiştim. Onun için anneler gününde ona bir evlat veremediğim için hep karımdan özür diledim. Cezaevleri bana 23 evlat verdi. Onlarla büyük bir aile olduk. İşte bu, bir yol hikayesi. Sizlerle olmak mutluluk veriyor."



Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek de cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin dışarı çıktıktan sonra hayata alışması için bu tür sosyal projeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.



Konuşmaların ardından gerçekleştirilen tiyatro gösterisinde zaman zaman hüzünlenen tutuklu ve hükümlüler, saz eşliğinde söylenen türkülere de eşlik etti.



Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'un da katıldığı etkinlik, tutuklu ve hükümlüler ile fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.