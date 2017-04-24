Cezaevinde Öğrendiği El Sanatı Geçim Kaynağı Oldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Nevzat Kurt, bir suçtan girdiği cezaevinde öğrendiği dokuma işiyle ailesini geçindiriyor.



Bir suçtan dolayı hapis cezasına çarptırılan 45 yaşındaki Nevzat Kurt, 6 yılını cezaevinin el sanatları atölyesinde çalışarak geçirdi. Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki atölyede dokuma işi öğrenen Kurt, öğrendikleri sayesinde meslek sahibi oldu. Kurt, cezaevinden çıktıktan sonra ailesini geçimine katkı sunmak için dokuma işi yapıyor. Evin bir odasına kurduğu mini atölyesinde günde bir şal örerek kazancını artırmayı hedeflediğini belirten Kurt, geçim derdinin çok zor olduğunu kaydetti.



Yaşadığı süreci anlatan Nevzat Kurt, "Ben cezaevindeyken iş atölyesinde el örgüsü örüyordum. Cezaevinden çıktıktan sonra el örgüsü yaparak ailemi geçindiriyorum. Bu yüzden ek bir iş yapma ihtiyacı duydum. Cezaevinde öğrendiğim örgücülük işini burada icra etmeye çalışıyorum. Piyasada 70-80 liraya satılan şalları 20 TL'ye satıyorum. Müşteri bulmakta sıkıntı çekmiyorum. Çünkü genellikle sipariş üzeri çalışıyorum. Günde iki şal örerek boş zamanlarımı değerlendiriyorum" dedi. - ZONGULDAK