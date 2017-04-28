Cezaevinde Çıkan Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, cezaevinin şartlarını beğenmeyen bir kadın mahkum yatağını ateşe verdi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yoğun dumandan etkilenen 6 infaz koruma memuru hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre yangın, bugün saat 13.00 sıralarında Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevi şartlarını beğenmeyen N.C. adlı kadın mahkum, koğuşta bulunan yatağı ateşe verdi. Yangının büyümesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yoğun dumandan etkilenen 6 infaz koruma memuru hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, yoğun dumanın tahliyesi için çalışmalar başladı.



Öte yandan, yangını çıkaran N.C. adlı kadın mahkumun psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. - KOCAELİ