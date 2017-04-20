Cezaevinde Askerler ile İnfaz Koruma Memurları Arasındaki Arbede

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Mersin Cezaevinde askerler ile infaz koruma memurları arasında yaşanan arbedeyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Mersin E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda yaşanan olaya ilişkin "Cezaevinde jandarma-gardiyan kavgası" şeklinde haberler yayınlandığı belirtildi.



Açıklamada, personel servis araçlarının rutin bir şekilde kurum bahçesine giriş yaptığı saat 08.00 sıralarında, dış korumadan sorumlu bir kısım jandarma personeli ile ceza infaz kurumu personeli arasında tamamen kişisel ve üst makamların bilgisi dışında servis araçlarının kurum bahçesine girmesi nedeniyle tartışma ve devamında da kısa süreli bir arbede yaşandığı ifade edildi.



Arbede sırasında 3 infaz ve koruma memurunun hafif şekilde yaralandığının kaydedildiği açıklamada, 2 personelin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, bir infaz ve koruma memurunun tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.



Cezaevinde gerekli tedbir ve idari düzenlemelerin yapıldığının aktarıldığı açıklamada, meydana gelen olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, Ceza İnfaz Kurumu ve jandarma tarafından da gerekli idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.