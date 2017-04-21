Cezaevi Firarisi Yakalandı

Zonguldak'taki açık cezaevinden 2 ay önce firar eden kişi Düzce'de yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zonguldak'taki açık cezaevinden firar ettiği için hakkında arama kararı bulunan zanlının, Düzce'deki akrabalarının evine geldiğini belirledi.



Bunun üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine kondu.



Zanlının 2011 yılında amcasının oğlunu av tüfeği ile öldürdüğü öğrenildi.