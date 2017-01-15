Cezaevi Firarisi Yakalanacağını Anlayınca İntihara Kalkıştı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde polise yakalanacağını anlayınca evinin balkonuna çıkıp intihar girişiminde bulunan cezaevi firarisi 41 yaşındaki Yalçın Enli, uzun uğraşlar sonucu ikna edildi.



Olay, saat 20.30 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Basit tehdit suçundan hüküm giyen, cezasını çektiği Zonguldak MTipi Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan bir süre önce firar eden 1 çocuk babası Yalçın Enli'nin evine geldiği bilgisini alan polis ekipleri, operasyon düzenledi. Kendisini 4'üncü kattaki eve kilitleyen Yalçın Enli, balkona çıkıp intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri branda açarak önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Enli, kapıyı açarak polise teslim oldu. Tehdit, silahlı tehdit, hırsızlık ve hakaret gibi 7 ayrı suçtan arandığı tespit edilen Yalçın Enli, işlemlerinin ardından firar ettiği cezaevine gönderildi. - Ereğlizonguldak