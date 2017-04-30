Cezaevi Firarisi, Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

Adana'da cezaevinden firar eden tutuklu, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Operasyon kapsamında Akkapı Mahallesi'ndeki bir evde, Sadık A. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen Sadık A'nın, bir süre önce merkez Sarıçam ilçesindeki cezaevinden, görevliyi darbederek kaçtığı belirlendi.



Sadık A, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.