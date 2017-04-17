Cezaevi Firarisi Suç Makinesi Erzurum'da Yakalandı

Firari suç makinesi Erzurum Emniyeti tarafından yürütülen operasyonla yakalandı. Firari şahsın daha önceki hırsızlık anlarında görüntülere yansıyan rahat tavrı ise pes dedirtti.



Trabzon Akçaabat Cezaevinden 5 Aralık tarihinde firar eden ve birçok suçtan aranan 27 yaşındaki Y.Y., Erzurum'da yakalandı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında yakalanan Y.Y.'nin, hırsızlık, taksirle öldürme ve yaralama olmak üzere 10 ayrı suçtan arandığı ve kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Y.Y., Erzurum Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.



5 Aralık 2016 tarihinde Akçaabat Cezaevinden firar eden Y.Y.'nin Erzurum'a gelerek 5 ayrı hırsızlığa daha karıştığı tespit edildi. Suç makinesi Y.Y.'nin, Palandöken ve Yakutiye mahallelerindeki 5 evde meydana gelen hırsızlık suçlarına karıştığı öğrenildi.



Rahat tavırlarıyla dikkat çekti



Y.Y.'nin cezaevi firarından sonra karıştığı hırsızlık olayının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hırsızlık yapacağı evin etrafında bir müddet gözetleme ve keşif yapan zanlının rahat tavırları adeta pes dedirtti. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda önce apartmanın içerisine giren Y.Y.'nin, daha sonrasında binanın tentesinin üzerine çıkarak ikinci kattaki eve balkondan girdiği görüldü. - ERZURUM