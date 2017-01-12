Cezaevi Firarisi Sahte Kimlikle Yakalandı

Ordu'da cezaevinden firar ettiği iddia edilen bir kişi Samsun'da sahte kimlikle yakalandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Mert Irmağı Köprüsü yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaparken polisi fark eden Murat D.(39), içinde bulunduğu otomobilden inerek kaçmaya başladı. Kovalama sonucu Yunus ekipleri tarafından yakalanan Murat D.'nin üzerinden sahte kimlik çıktı. Yapılan araştırma sonucu cinayet suçundan 14 yıl hapis yatması gerekirken, 8 yıl kapalı cezaevinde kalıp geri kalan cezası için yarı açık cezaevine nakledilen Murat D.'nin buradan firar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN