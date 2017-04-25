Cezaevi Firarisi İzmit'te Yakalandı

Kocaeli'de bir süre önce hapishaneden firar eden kişi, İzmit'te yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir süre önce firar eden Kerem Y'nin İzmit ilçesine bağlı Serdar Mahallesi'ndeki evinde olduğunu tespit etti.



Eve düzenlenen operasyonda, ekipleri görünce kaçan Kerem Y, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.



Yapılan aramada üzerinde bıçak bulunan Kerem Y, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.