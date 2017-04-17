Cezaevi Firarisi, Çalıntı Motosikletle Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde cezaevi firarisi olan bir kişi, çalıntı motosikletle hayvan yemi çalarken yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Aşağı Işıklar Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi gecesi Ziya Güner, evin önündeki hayvan yemi çuvallarını çalmaya çalışan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Güner'in haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı jandarma ekipleri, C.Y.'yi gözaltına aldı. C.Y.'nin çuvalları yüklediği plakasız motosikletin sorgulamasında çalıntı olduğu belirlenirken, ceketinin cebinde tenekeden yapılmış eroin eritmek için kullanılan kap, şırınga ve poşet içerisinde 5 gram 'kristal' olarak adlandırılan sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Jandarmaya getirilen C.Y.'nin 5 ayrı hırsızlık olayından dolayı aramasının bulunduğu, ayrıca daha önce işlediği bir suçtan cezasını çekmekte olduğu Muğla Dalaman Açık Cezaevi'nden 20 Şubat 2017 tarihinde izinli çıktıktan sonra bir daha geri dönmediği ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.



C.Y., jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. - ANTALYA