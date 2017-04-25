Cezaevi Firarisi 2 Kilometrelik Kovalamaca Sonunda Yakandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 10 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi, 2 kilometrelik kovalamacanın ardından yakayı ele verdi.



İzmit Serdar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'cinsel istismar', 'yaralama' ve 'reşit olmayanla kişi ile cinsel ilişkiye girmek' gibi 10 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi K.Y. (21) polisleri görünce kaçmaya başladı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri'nin zanlı ile kovalamacası yaklaşık olarak 2 kilometre sürdü. 2 kilometrelik kovalamacanın sonunda zanlı yakalandı. Şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - KOCAELİ