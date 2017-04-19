Cezaevi Duvarından Atlayarak Kaçan Mahkumu Yakalama Çalışmaları Başlatıldı

Bilecik'te cezaevinden kaçan bir şahsı yakalama çalışmaları başlatıldı.



Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinden bulunan Bayırköy Açık Cezaevi İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan Davut A. (26) bugün öğle saatlerinde cezaevi duvarından atlayarak firar etti. Firar eden mahkumu fark eden cezaevi görevlileri, mahkumun yakalanması için çalışmalara başlattı. Bu çalışmalara Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de dahil olurken, mahkumun memleketi Adana'ya gidebileceği düşünülerek Şehirler Arası Otobüs Terminalinde çalışmalara daha öncelik verildi. - BİLECİK