Ceza Kalktığı Gün 6-7 Oyuncu İmza Atacak"

HİLMİ SEVER - TFF 1. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nun teknik direktörü Yusuf Şimşek, kulübün transfer cezasının kısa bir süre içerisinde kalkacağına inandığını söyledi.



Yusuf Şimşek, sezonun ikinci bölümüne hazırlandıkları Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Kamp çalışmalarına 28 Aralık'ta başladıklarını hatırlatan Yusuf Şimşek, transfer cezasının kaldırılması için yöneticilerin tüm gücüyle çalıştığını belirtti.



Kampa eski oyuncuları ile geldiklerini dile getiren Şimşek, transfer cezasıyla ilgili olarak, "İnşallah 1 hafta içinde transfer cezamızın kalkacağını düşünüyorum. Cezamız kalkarsa da Mersin adına iyi işler yapacağımıza inanıyoruz." dedi.



Cezanın kalkmasının ardından kadrolarına katmak istedikleri oyuncuların çoğunluğuyla görüştüklerini açıklayan Şimşek, "Birkaç futbolcuyu kampa davet ettik. Pinto ve Tisdell kampımızda. Transfer politikamız belli. Transfer için oyuncuları tespit ettik. Ceza kalktığı gün 6-7 oyuncu gelip imza atacak. Gelen oyuncuları bir an önce takımla kaynaştırıp düşme potasından yukarılara çıkmak istiyoruz. İnşallah işler iyi giderse de ligi ilk 10'un içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz. Çünkü gerçekten alacağımız oyuncular iyi futbolcular." ifadelerini kullandı.



Alacakları oyunculara güvendiğinin altını çizen 41 yaşındaki teknik adam, "Bize karakter ve oyuncu olarak katkı sağlayacak isimlerle görüştük. Süper Lig'den, 1. Lig'den ve yurt dışından da gelecek oyuncular var. Mersin'i bu sezon ligde tutup, seneye şampiyonluğa oynatmak gibi bir hedefimiz var." sözlerine yer verdi.



Yusuf Şimşek, bu sezon TFF 1. Lig'deki şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak ise, "Göztepe ve Eskişehirspor ağır basıyor. Tabi Malatya da var, aşağıdan gelen Şanlıurfaspor ve Boluspor da Süper Lig'i zorlayacaktır. İyi bir kadrosu bulunan Denizlispor da bu takımlar arasında yer alabilir." yorumunda bulundu.



"Başakşehir'in şampiyon olabileceğini düşünmüyorum"



Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Şimşek, Medipol Başakşehir'in şampiyonluk şansının olmadığını iddia etti.



"Süper Lig'de şampiyon olabilecek 3 takım var." diyen Yusuf Şimşek, "Belki şu an Başakşehir lider ama şampiyon olabileceğini düşünmüyorum. Şampiyonluk yarışı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçecektir. Fenerbahçe biraz daha ağır basıyor. Bu 3 takım ilk 3'te yer alır. Başakşehir'in 4. sırada yer alacağını tahmin ediyorum." sözleriyle düşüncelerini aktardı.



"Türkiye'nin en büyük antrenörlerinden biri olmak istiyorum"



Çok tecrübeli bir teknik direktör olmadığını ancak 25 yıldır futbolun içinde bulunduğunun altını çizen Yusuf Şimşek, kariyer hedefiyle ilgili olarak ise şunları kaydetti:



"Antrenörlükte kısa zaman olmasına rağmen 2 şampiyonluğum var. Biri Antalyaspor'un başında, biri de Çaykur Rizespor'da Mustafa hocanın yardımcısı olarak. İlk çalıştığım takım Turgutluspor'a da play-off oynattım. Şu ana kadar başarısız geçen bir kariyerim yok. Kendini geliştirmiş, her konuda bilgili, yabancı dili olan bir antrenör olmayı hedefliyorum. İnşallah bunları ilerleyen yıllarda yaparak Türkiye'nin en büyük antrenörlerinden biri olmak istiyorum. Herkesin hedefi milli takımdır, benim de hedefim milli takımı çalıştırmak. Milli takım hocaları doğuştan hoca olmuyor, çalışarak bir yere geliyorlar. Ben de aynı şekilde çalışıp, oralara çıkmak istiyorum."