Ceza İnfaz Kurumuna "Sosyal Market" Kurdular

Esnaf ve halkın desteğiyle Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde, tutuklu ve hükümlülerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere "sosyal market" açıldı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, Ceza İnfaz Kurumlarında dizilerde görüldüğünden daha güzel bir ortam bulunduğunu söyledi.



Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, örnek bir yardımlaşma projesine ev sahipliği yaptı. Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ahmet Çalışkan'ın girişimleriyle proje kapsamında Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Kastamonu Baro Başkanlığı, Kastamonu Eczacılar Odası ve SFC Entegre Orman Ürünleri'nin bağışladığı eşyalar, tutuklu ve hükümlülere "sosyal market" aracılığıyla sunulmaya başlandı. Ceza İnfaz Kurumunda kalan ihtiyaç sahibi tutuklu ve hükümlülere giysi yardımında bulunmak için yıllardır kişisel çaba gösteren cezaevi görevlileri, bunu kurumsal olarak sürdürmek üzere proje hazırladı. Kastamonu'ya yeni ataması yapılan Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ahmet Çalışkan'ın girişimleriyle cezaevi bünyesinde oluşturulan "sosyal market", Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, Kastamonu Baro Başkanı Mehmet Çiftçi, KATSO Başkanı Selçuk Arslan, SFC Entegre Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu ile Ceza İnfaz Kurumu personeli ve savcıların katılımıyla açıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler, sosyal marketi gezerek ürünleri inceledi.



"Ceza İnfaz Kurumlarının, dizilerde gördüğünüzden daha güzel bir ortamı var"



Ceza İnfaz Kurumlarının, dizilerde görüldüğünden daha güzel bir ortamı olduğunu söyleyen Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, "Cezaevi hayatı, dışarıda olan insanlara göre biraz uzak olduğundan göz ardı edilebildiği gibi insanların her zaman düşünmediği konulardan birisidir. Dışarı da nasıl ki yardıma muhtaç insanlar olduğu gibi cezaevi içerisinde de ihtiyaç sahibi tutuklu ve hükümlülerimiz olabilmektedir. Bu ihtiyaçlar daha çok şahsi ihtiyaçlar seviyesinde bulunduğundan her zaman dile getirilemeyen ve talep edilemeyen şeylerdir. Bazen tiryaki olduğu halde sigara parası bulamayan hükümlü ve tutukluların iç çamaşırı, diş fırçası, diş macunu gibi kişisel ihtiyaç olarak değerlendirilebilecek eşyalara veya eşofman, kazak, pijama veya çok eskimiş olmasına rağmen yeni bir giysi veya ayakkabıya hatta bazen bir terliğe para ayıramadıkları bir gerçektir. Devletimiz tabi ki hükümlülerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yeme, içme, sağlık hizmetleri, eğitim ve tedavi hizmetleri Kastamonu Ceza İnfaz Kurumu idaremiz tarafından karşılanmaktadır. Ama bazen kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak parası olmayan hükümlü ve tutuklularımız yönünden diş fırçalama, temiz çorap giyme, iç çamaşırı değiştirme gibi alışkanlıkların edindirilmesi eğitimin bir parçası olmasına rağmen ekonomik yetersizlikler nedeniyle bazen mümkün olamamaktadır. Bu yapılan çalışma ile Ceza İnfaz Kurumundan çıkan hükümlü ve tutuklularımız bu eğitimi alarak temiz, günlük bakımına özenli bir şekilde ailelerine ve topluma dönebileceklerdir. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışma biraz daha genişletilerek içerisinde bulunan eşyalar daha da artırılarak hükümlü ve tutuklularımızı bu hizmetten istifade ettirmek istiyoruz. Onların daha sağlıklı ve bilinçli şekilde Ceza İnfaz Kurumumuzdan çıkmalarını temenni ediyoruz." dedi.



Dışarıdan gönderilen tüm ihtiyaç maddelerinin gerekli aramaları yapıldıktan sonra hükümlü ve tutuklulara ulaştırıldığını ifade eden Kantarcı; güvenliğin ön planda olduğunu bildirerek, "Bizler Ceza İnfaz Kurumunda yaşayanların insan olduğu bilinci içerisinde görevlilerimizin hareket etmesini temin etmeye çalışıyoruz. Bu yönde eğitimler veriyoruz. Hükümlü ve tutuklunun üzerindeki o suçlu damgasını kazıdığınız zaman altından bir insan çıkar. Hepsinin bizler için ayrı bir hikayesi var. Onlara insan olarak değer verip o şekilde işlem yapmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken güvenlik ön planda olduğundan çalışmalarımızın her zaman basına yansıması mümkün olamamaktadır. İmkanlar dahilinde cezaevinde yapılan çalışmaları topluma aktarmak için basın mensuplarının verdiği destekten ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum. Kastamonu'da kurumlar arası iletişimin ne kadar etkili olduğunu ve bunun sonucunda neler yapılabileceğini her zaman görüyoruz. Bu konuda destek verenlere de teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Son günlerde yaşanan hükümlü ve tutuklu sayısı artışından dolayı avukat görüşme odalarının yetersiz kalması nedeniyle yaşanan sıkıntılarında yapılan çalışmalar ve fiziki değişikliklerle giderildiğini, baronun katkılarıyla oluşturulan avukat-müvekkil görüşme odalarının daha güzel bir şekle kavuşturulduğuna dikkat çeken Kantarcı, "Ceza İnfaz Kurumumuzun iç kısmında kaldığı için sizleri içeri çağırıp bazı şeyleri gösteremiyoruz ama inanın Ceza İnfaz Kurumlarında bazen televizyonda veya dizilerde gördüğünüz olumsuz görüntülerden çok daha güzel bir ortam var." şeklinde konuştu.



Açılışın ardından Turizm Eğitim Merkezi tarafından Ceza İnfaz Kurumumuzda kalmakta olan hükümlü ve tutuklu bayanlara yönelik açtıkları kurslarda eğitim gören bayanların hazırladıkları yiyecek ve içecekler, davetlilere ikram edildi. - KASTAMONU