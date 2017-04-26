Ceza Infaz Koruma Memurlarına Fetö Operasyonu
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 26 ceza infaz koruma memuru gözaltına alındı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 26 ceza infaz koruma memuru gözaltına alındı. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu personeline operasyon düzenledi. Operasyonda 26 ceza infaz koruma memuru gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
(Cihat Cura/İHA)