Ceza

'Rap Kingz' rap müziğin yıldızlarını ağırlamaya devam ediyor!

Ceza

'Rap Kingz' rap müziğin yıldızlarını ağırlamaya devam ediyor!

Yaptığı etkinliklerle hip-hop/rap müzik dinleyicilerinin Ankara'daki buluşma noktasi haline gelen Kite International, 22 Nisan gecesi Rap Kingz serisinin yeni konserinde bugüne kadarki en heyecan verici line-up'ı ağırlamaya hazırlanıyor!

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Kite

Mekan Adresi : Güvenlik Cad. No: 97 A.Ayrancı

Başlangıç Saati : 22.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Ceza

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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