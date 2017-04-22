Ceza
'Rap Kingz' rap müziğin yıldızlarını ağırlamaya devam ediyor!
'Rap Kingz' rap müziğin yıldızlarını ağırlamaya devam ediyor!
Yaptığı etkinliklerle hip-hop/rap müzik dinleyicilerinin Ankara'daki buluşma noktasi haline gelen Kite International, 22 Nisan gecesi Rap Kingz serisinin yeni konserinde bugüne kadarki en heyecan verici line-up'ı ağırlamaya hazırlanıyor!
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Kite
Mekan Adresi : Güvenlik Cad. No: 97 A.Ayrancı
Başlangıç Saati : 22.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Ceza
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io