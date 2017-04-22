Çeyrek asır sonra Gözpınar'da 23 Nisan kutlandı



AYDIN - Aydın'da taşımalı eğitim nedeniyle yaklaşık 25 yıldır 23 Nisan Şenlikleri yapılmayan Gözpınar Mahallesi'nde şenlik düzenlendi. Miniklerin şenliğine büyükler de ortak olunca Gözpınar Köyü mahallesinde yediden yetmişe herkes bayram yaptı.

Aydın Efeler Halide Hatun İlkokulu, "Her gün siz geldiniz bize, bugün biz geldik size" adlı proje ile taşımalı öğrencilerin geldiği Gözpınar mahallesi 23 Nisan haftası dolayısıyla köylülerle şehirde öğretim gören öğrenci ve velilerini buluşturdu.

Gözpınar ve çevre mahallelerden gelen vatandaşlar ile şehirden gelen öğrenci ve veliler 25 yıldır 23 Nisan kutlamasının yapılmadığı Gözpınar mahallesi okulunun bahçesinde coşkulu bir şekilde 23 Nisan etkinliğini izledi. Efeler Belediyesinin de pilav dağıtımı yaptığı etkinlikte, köylülerin pişirmiş oldukları kızartma, keşkek, aşure, bazlama, gözleme misafirlere ikram edildi.

Etkinliğe Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakçan, Aydın İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik dolayısıyla davetlilere ve programa destek verenlere teşekkür eden Gözpınar Mahallesi Muhtarı Ünal Günay, "Eskiden köylerde 23 Nisan etkinlikleri bir başka olurdu. Taşımalı eğitimin başlaması ile birlikte etkinliler yapılmaz oldu. Bugün yediden yetmişe herkes hem 23 Nisan'ı kutladı. Hem de eski günlerini anılarını yad etti. Programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(İK)