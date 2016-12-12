Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu? 12 Aralık Pazartesi Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu sorusunun cevabını sizler için derledik. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 216 liradan, Cumhuriyet altını 881 liradan satılıyor.Bugün dolar/TL'deki sert hareketlerle 132,03 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı ise şu dakikalarda 131,10 lira seviyelerinden işlem görüyor. Altının onsu, bugün 1.154,53 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 10 ayın en düşük seviyesini gördü. Altının onsu, bugün 1.154,53 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 10 ayın en düşük seviyesini gördü. Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklamaları sonrasında değerlenen doların etkisiyle 1.156,40 dolara kadar inen altının onsu haftayı 1.159,11 dolardan tamamladı. Altının onsu, bugün 1.154,53 dolara kadar gerileyerek 5 Şubattan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1.155,9 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI FED'İN KARARINA ODAKLANDI

Çeyrek altının fiyatı 216 lira oldu. AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak kararlarına odaklandığını belirtti. Fed'in sürpriz yapmayacağını ve faizleri 25 baz puan artıracağını, bundan dolayı altının onsundaki düşüşlerin sınırlı kalabileceğini aktaran Memiş, altının gram fiyatının ise dolar/TL'ye bağlı hareketler sergilediğini vurguladı. Memiş, Fed kararından ziyade karar metnindeki Fed üyelerinin 2017 yılına ilişkin öngörülerinin ve sonrasında Başkan Janet Yellen'ın açıklamalarının izleneceğini kaydederek, gram altında 129,5 - 132,0 aralığında işlem gerçekleşebileceğini tahmin etti.



