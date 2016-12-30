Çeyrek Altın Ne Kadar? 30 Aralık Cuma Altın Fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altının fiyatı yükseldi mi? Altın fiyatları vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Altın fiyatlarında bir değişiklik var mı? Çeyrek altın kaç liradan satılıyor? İstanbul Kapalıçarşı'da 131,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 131,40 liradan, 864 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 879 liradan, 119,80 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 123,80 liradan, 846 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 861 liradan, 420 liradan alınan Yarım Ziynet 430 liradan, 210 liradan alınan Çeyrek Ziynet 215 liradan satılıyor.





ÇEYREK ALTININ ÖNEMİ NEDİR?

Çeyrek altın fiyatları Türkiye'de altın yatırımı için en çok takip edilen kalemlerden biridir. Öyle ki çeyrek altın sosyal yaşamda da kendine yer bulmuştur. Bebek ziyareti için alınır; nişanlarda, düğünlerde, sünnetlerde takılır, altın günlerinde alınır ve bunun dışında pek çok vesile ile hediye olarak paylaşılır. Türkiye'de altın fiyatları ons, gram, cumhuriyet, tam, Reşat gibi birimlerle ifade edilirken bunlardan çeyrek altın en çok merak edilen ve takip edilenidir denilebilir. Çeyrek altın fiyatlarının çok yükseldiği dönemlerde ise gram altına olan ilgi ve talep artmaktadır.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.





