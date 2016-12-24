Çeyrek Altın Ne Kadar? 24 Aralık Cumartesi Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altının fiyatı arttı mı sorularının cevapları merak ediliyor. Çeyrek altının Türk toplumundaki yeri önemlidir. Öyle ki çeyrek altın bebek ziyaretlerinde, düğün ve sünnetlerde takılır. Bu yüzden çeyrek altın ne kadar sorusununc evabı merak edilir. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,16 azalışla 127,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,12 düşüşle 855 liraya geriledi.

DOLAR VE EURO KAZANDIRDI ALTIN KAYBETTİRDİ

Bu hafta yatırımcısına dolar ve euro kazandırırken, borsa ve altın kaybettirdi. Küresel piyasalarda bu hafta veri ve haber gündeminin zayıf olmasının etkisiyle sakin bir seyir izlenirken, yurt dışında ABD'nin 3. çeyrek büyüme verisi, yurt içinde ise TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı takip edildi. Öte yandan cuma günü birçok ülkede başlayan Noel ve yılbaşı tatillerinin etkisiyle piyasalarda düşük işlem hacmi görüldü. ABD'de 3. çeyrek büyüme verisi yüzde 3,5 ile beklentileri aşarak son iki yılın en güçlü artışına işaret ederken, TCMB ise faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Bu gelişmelerle dolar endeksi 102,5-103,7 bandında dalgalı bir seyir izledi, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,64'ü gördüğü hafta kapanışında yüzde 2,59 seviyelerinde dengelendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 0,8'lik düşüşle 76.972,15 puandan tamamladı. Aynı haftada BIST Mali Endeksi yüzde 0,55 azalışla 102.356,67 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,74 düşüşle 82.278,33 puana, Hizmetler Endeksi ise yüzde 1,07 gerilemeyle 48.479,32 puana indi. Bu dönemde Teknoloji Endeksi yüzde 1,34 artarak 65.068,41 puan ve Bankacılık Endeksi yüzde 1,28 değer kaybederek 128.474,36 puan oldu.

YATIRIM FONLARI

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,65 ve yatırım fonları yüzde 0,19 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,32 ile karma ve değişken fonlar oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,23 arasında gerçekleşti.

EURO VE DOLAR YÜKSELDİ

Serbest piyasada euro ve dolar bu haftayı kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,26 yükselişle 3,5130 liraya, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,14 artışla 3,6650 liraya ulaştı. Geçen hafta 4,3640 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta 4,3070'e düştü. İsviçre Frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,41 değer kazanarak 3,4260 liradan alıcı buldu.