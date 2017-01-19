Ceylanpınar Tügva'dan Konferans

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ceylanpınar Temsilciliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonunda "Yeni Türkiye, Yeni Nesil Gençlik" adlı konferansı verildi.



Konferansta bir konuşma yapan Türkiye Gençlik Vakfı Ceylanpınar ilçe Başkanı Ali Tuncay Asrağ, "Sizlerin şahsında bir gül gibi toprağa düşen inançları fedakarlıkları cesaretleriyle bu toprakları bizlere vatan kılın tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."dedi.



Osmanlıyı kimler yıktıysa 1960, 1971, 1980 ihtilalını ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimini yapanların aynı akıl üzerinden hareket ettiğini ifade eden Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, "Aynı akıl Osmanlıda dedeleri ne yaptıysa torunları da aynı şekilde Türkiye ile mücadele ederek bizleri yok etmeye çalışıyor. Oturup düşünmemiz lazım neden bizler hedefiz, neden İslam alemi hedef ve özellikle dikkat ederseniz Ak Parti iktidarından sonra Türkiye daha önceden de hedefteydi. Ak Parti iktidarından sonra Türkiye hedef tahtasının tam ortasına yerleştirildi. Çünkü daha önceki Türkiye'de yaşanan demokrasilerde, hükumetlerde bu dış mihraklara boyun eğiyordu."dedi. Konferansa Kaymakam Ahmet Karatepe, Belediye Başkanı Menderes Atilla, Emniyet Müdürü Mehmet Erol Duyar, Müftü Üsame Anlağan, Belediye Kültür ve Sosyal işler Müdürü Hidayet Dik,öğretmenlerin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonunda son bulan programın ardından çarşı merkezinde ilçe halkının hizmetine açılan Ceylanpınar Türkiye Gençlik Vakfı binası ziyaret edildi. - ŞANLIURFA