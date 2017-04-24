Ceylanpınar'da Terör Propagandasına 2 Tutuklama

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı.

Ceylanpınar'da Terör Propagandasına 2 Tutuklama

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı.

Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde otomobilde yüksek sesle terör örgütü PKK ve PYD'yi öven müzik çalan Turgay Ö. ile Abdullah Ö.'yü gözaltına aldı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler; 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. - Şanlıurfa

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