Ceylanpınar'da Kent Güvenlik Sistemi Kurulumunda Sona Yaklaşılıyor

Ceylanpınar ilçe merkezinde Kent Güvenlik Sisteminin kurulmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.



Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, Ceylanpınar'da aralıksız yürütülen mobese çalışmalarını yerinde inceledi. Altun, kent güvenlik sistemiyle ilgili çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını söyledi. Kent Güvenlik Sisteminin kurulmasıyla ilgili toplum 6 bin metre şebeke hattı döşeneceğini belirten Altun, "6 bin metre kent güvenlik sistemi çalışmasının 4 bin metresinde kazı ve boru döşeme işlemi tamamlandı. Kazı çalışması ve boru döşeme işlemi tamamlanan yerlerde trafik yoğunluğunun yaşanmaması için dolgu ve beton çalışması da yapılmaktadır. Kalan bölgelerde çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede çalışmaları tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi. - ŞANLIURFA