Şanlıurfa'da İstanbul'u Hedef Alan 2 Canlı Bomba Yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçen 2'si canlı bomba olduğu iddia edilen üzere toplam 5 terörist jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalan kişilerin Ceylanpınar ilçe merkezinde resmi kurumlar ile İstanbul Anadolu yakasında canlı bomba eylemine hazırlandıkları belirtildi.

5 TERÖRİSTTEN İKİSİNİN CANLI BOMBA OLDUĞU BELİRTİLDİ

Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PYD/PKK kamplarında eğitim alarak Türkiye'de terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınırını geçen 5 terörist Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazisinde yer alan Cırcıp Deresi mevkiinde jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Ceylanpınar İlçe Jandarma Karakolunda ifadeleri alınan 5 teröristten 2'sinin canlı bomba olduğu belirtildi.

ANADOLU YAKASI'NDA BOMBA EYLEMİ PLANLIYORLARDI

Canlı bomba olduğu ileri sürülen A.A ve A. isimli teröristlerin Suriye'nin Haseki ilinde eğitim aldıkları ve Ceylanpınar ilçe merkezinde resmi kurumlar ile İstanbul Anadolu yakasında canlı bomba eylemine hazırlandıkları belirtildi. Türkiye'de mühimmatlarını temin edecekleri öğrenilen teröristlerle ilgili soruşturma sürüyor.