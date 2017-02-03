Ceylanpınar'da Elektrik Şebekesi Yer Altına Alınıyor

Ceylanpınar ilçe merkezinde ana caddelerde elektrik şebekelerinin yer altına alınma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Elektrik şebekesinin yer altına alınması çalışmalar hakkında bilgi veren Ceylanpınar Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Altun, ilçe merkezinde 12 bin metre elektrik şebeke hattının yer altına döşendiğini söyledi. DEDAŞ tarafından 2018'de yapımı planlanan ancak Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın girişimleriyle 2016'ya alınan çalışmaların süratle devam ettiğini belirtti. Çalışmalar kapsamında bin 500 metre bir alanda kazı yapıldığını aktaran Altun, "Şu ana kadar toplam 4 bin 500 metrelik bir alanda xlpe kablo döşeme işlemi tamamlandı. Toplamda 12 bin metre bir alanda elektrik şebekesi yer altına alınacak. Çalışmaları tamamlandığında elektrik kablolarının oluşturduğu görüntü kirliliği ortadan kalkacak. Çok daha estetik bir caddeye sahip olacağız" dedi. - ŞANLIURFA