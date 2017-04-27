Ceylanpınar'a 3 Havan Mermisi Atıldı

Terör örgütü YPG/PYD kontrolündeki Suriye’nin Resulayn kentinden Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine 3 havan mermisi atıldı.

Ceylanpınar'a 3 Havan Mermisi Atıldı

Terör örgütü YPG/PYD kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 3 havan mermisi atıldı.

Terör örgütü YPG/PYD kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden Ceylanpınar'a 3 havan mermisi atıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, Türkiye tarafından saldırıya anında karşılık verildi. Belediye hoparlörlerinden vatandaşların sınır bölgesinden uzak durmaları konusunda uyarı anonsları yapıldı. - ŞANLIURFA

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