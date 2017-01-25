Ceylanpınar'a 150 Yataklı Devlet Hastanesi Yapılacak

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçeye 150 yataklı devlet hastanesi yapılması için Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu.



Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar ile birlikte 150 yataklı Ceylanpınar Devlet Hastanesinin yapımı ile ilgili gerekli girişimlerde bulundu. Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Kadir Serdar Taflan'ı makamında ziyaret eden Başkan Atilla ile Milletvekili Kaçar, burada hastane ihtiyacını masaya yatırdı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda 150 yataklı Ceylanpınar Devlet Hastanesinin seçilen proje üzerinde karar kılındı. Kesinleşen proje ile birlikte kısa zaman içerisinde ihalesi yapılacak olan 150 yataklı Ceylanpınar Devlet Hastanesinin temeli atılacak. - ŞANLIURFA