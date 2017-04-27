Yıldız Tilbe: 'Sonu Amy Winehouse'a benzemesin'

"DRAMATİK KADINLARIN YERİNE GEÇMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Ceylan Ertem, sahnedeyken seyircinin de onunla birlikte şarkıyı hissetmesinin kendisi için çok önemli olduğunu anlatarak sohbete başladı. Ertem, "Ferhan Şensoy der ki; 'Düşünsenize bir aşık Çarşamba'da Yeşilırmak'a oturup 'Bu Çarşamba'yı ne alır? Alsa alsa sel alır' diyerek türküyü bestelemeye başlamış olamaz. Ancak çok acı çekmiş biri bunu yazabilir.' Ben de yaşanmış hikayelerden çok etkileniyorum. Farklı karakterlere girmeyi, dramatik kadınların yerine geçmeyi çok seviyorum. Bunu sahnede seyirciye hissettirebiliyorsam ne mutlu bana!" dedi.

"İstanbul'da herkes bİzden daha artİst"

Ertem, "Yine de Amin" albümünün kayıtlarını, canlı performansla Gaziantep'teki bir konser salonunda gerçekleştirdiklerini anlattı. İstanbul'da Gaziantep'teki gibi akustiği kuvvetli bir salonun olmamasından dolayı orayı seçtiklerini söyleyen Ertem, "Gaziantep'te bizi tüm güleryüzlülüğüyle ağırlayan muhteşem insanlarla karşılaştık. İstanbul'da herkes bizden daha artist. Cem Yılmaz diyor ya; 'Artistine "artistlik yapma" diyen bir memlekette yaşıyoruz' gerçekten öyle" dedi.

"sanatin farkli dİsİplİnlerİ bİrbİrİne el uzatmali!"

Albümünün adını genç şair Sinem Sal'ın şiir kitabından aldığını, kapak fotoğrafının ise ressam Taner Ceylan'a ait olduğunu anlatan şarkıcı, "Ben disiplinlerarası ilişkileri çok seviyorum. Birbirimize daha çok temas etmeliyiz, destek vermeliyiz. Taner Ceylan'ın resimlerine aşık olan biri Sinem Sal'ı da okumalı, Ceylan'ı da dinlemeli. Böyle iletişimler olsa güzel olmaz mı?" dedi.

Ayrıca albümde çok yetenekli müzisyenlerin yanısıra Yıldız Tilbe ve Sıla gibi usta isimlerle de çalıştığını söyleyen Ertem, albümde Yıldız Tilbe'nin bir, Sıla'nın ise iki parçası olduğunu sözlerine ekledi.

"mabel matİz: el adami'ni albümüne koymazsan gelİr evİnİn camlarini taşlarim"

Yıldız Tilbe'yle nasıl bir araya geldiklerini anlatan ünlü müzisyen, "Bir gün Mabel Matiz'in klip çekiminde Yıldız Tilbe'nin 'El Adamı' şarkısını dinlemeye başladık. Ben şarkıyı söylemeye başladım ve o kayıt Youtube'a düştü. Ardından 'Ceylan Ertem, El Adamı'nı kesin söylemelisin' diye yorumlar gelmeye başladı. Daha sonra birkaç kez sahnede çaldık. O da büyük bir ilgi gördü. Mabel Matiz de 'Eğer o yorumu Amansız Gücenik albümüne koymazsan gelir evinin camlarını taşlarım' diyerek espriyle karışık baskı yaptı. Biz de şarkıyı düzenleyerek albümümüze koyduk.

"yildiz tİlbe: amy wİnehouse'a çok benzİyorsun İnşallah sonun benzemez!"

"El Adamı' şarkısı albümde yer almadan önce Yıldız Tilbe'nin hayranları benim canlı performansımı görmüşler. Tilbe'ye, 'Yıldız abla, Ceylan Ertem diye biri var. Hem El Adamı'nı söylüyor hem de kendi şarkıları çok acayip' demişler" diyen Ertem, Yıldız Tilbe'nin performansını izledikten sonra bir gece kendisini aradığını anlattı. Tilbe'nin "Ceylan, ben seni çok sevdim. Videolardaki hallerini de gördüm. İnşallah sonun benzemez, ama Amy Winehouse'a çok benziyorsun" dediğini söyleyen Ertem, "Halbuki bence Yıldız Tilbe Amy'e daha çok benziyor" diyerek espri yaptı.

"Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Mazhar Alanson ve Bülent Ortaçgil ne yaparlarsa dinlerim"

Her tür müziği dinlediğini belirten Ceylan Ertem, "İnsanda da hayvanda da ayırmadığım gibi müzikte de tür ayırmıyorum. 'İyi ve kötü müzik' diye bir ayrım yapıyorum. Son zamanlarda hiphop, Ermeni ve Azeri müziği ilgimi çekiyor. Ama her zaman dinlediğim isimler; Radiohead, Björk, Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Mazhar Alanson, Bülent Ortaçgil..." dedi.

