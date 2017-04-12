Ceylan Ertem, "Yine de Amin" tanıtım turnesi kapsamında sizlerle...



1999 yılında müzikal şarkıcılığı ve müzikoloji eğitimleri için İstanbul'a taşınan Ceyl'an Ertem, 2000 yılında rock grubu Anima'ya katıldı. 2006 yılında Sony Müzik etiketiyle ilk albümleri 'Animasal' yayımlandı. Phillipp Gropper ile Almanya'da, United Fools ile birlikte Fransa'da, Barana ile birlikte Hollanda'da müzik üretti, albüm kaydetti ve turneler gerçekleştirdi.



2010 yılında ilk solo albümü "Soluk", 2012 yılında ise "Ütopyalar Güzeldir" albümü yayımlandı. Her iki albüm de birçok eleştirmen tarafından olumlu yorumlar aldı ve yılın en iyi albümleri arasına girdi.



Barana ile Amsterdam'da kaydettikleri Xenolopolis albümü Baykuş Müzik etiketiyle yayınlandı. Kasım 2014 tarihi itibariyle ise Sony Müzik etiketiyle 3. solo albümü Amansız Gücenik'i paylaşan Ceyl'an Ertem'i, Nisan ayında JazzAhead sahnesinde gördük.



2015 sonunda, içinde 10 adet yeniden yorumun yer aldığı "YUH!" albümünü dinleyicileri ile paylaştı.Türkiye'nin doğusunda, Gaziantep' de kaydettiği son albümü 'Yine de Amin'i Şubat ayında gün yüzüne çıkaran şarkıcı ve şarkı yazarı, yurt içi ve yurt dışı konserlerine durmaksızın devam ediyor.







Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Küçükçekmece



Mekan : Hayal Kahvesi Atakent



Mekan Adresi : Atakent Mah., Çiçekli Vadi Cad. No: 1



Başlangıç Saati : 12.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Ceylan Ertem



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır