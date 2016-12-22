Sevilen sanatçı Ceylan Ertem, 22 Aralık'ta 222 Park Eskişehir sahnesinde "Amansız Gücenik" adlı albümünden şarkılarını seslendirecek.



"1999 yılında müzikal şarkıcılığı ve müzikoloji eğitimleri için İstanbul'a taşınan Ceyl'an Ertem, 2000 yılında rock grubu Anima'ya katıldı. 2006 yılında Sony Müzik etiketiyle ilk albümleri 'Animasal' yayımlandı. Phillipp Gropper ile Almanya'da, United Fools ile birlikte Fransa'da, Barana ile birlikte Hollanda'da müzik üretti, albüm kaydetti ve turneler gerçekleştirdi. 2010 yılında ilk solo albümü 'Soluk', 2012 yılında ise 'Ütopyalar Güzeldir' albümü yayımlandı. Her iki albüm de birçok eleştirmen tarafından olumlu yorumlar aldı ve yılın en iyi albümleri arasına girdi. Barana ile Amsterdam'da kaydettikleri Xenolopolis albümü Baykuş Müzik etiketiyle yayımlandı.



Kasım 2014 tarihi itibariyle ise Sony Müzik etiketiyle 3. solo albümü Amansız Gücenik'i paylaşan Ceyl'an Ertem'i, nisan ayında JazzAhead sahnesinde gördük. 2015 sonunda, içinde 10 adet yeniden yorumun yer aldığı YUH! albümünü dinleyicileri ile paylaşan şarkıcı ve şarkı yazarı, yurt içi ve yurt dışı konserlerine durmaksızın devam ediyor."