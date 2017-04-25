Ceylan, Avrupa Çevre Bakanları Toplantısına Katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Avrupa Çevre Bakanları Toplantısında yaptığı konuşmada, 2011'de uygulamaya konulan Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'nın güncelleneceğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ceylan'ın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını yürüten Malta'nın Başkenti Valetta'da düzenlenen Avrupa Çevre Bakanları Toplantısına katıldığı ifade edildi.



Ceylan yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iklim değişikliği politikaları hakkında bilgilendirmede bulundu.



Konuşmasında, 2011'de uygulamaya konulan Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planının güncelleneceğini belirten Ceylan, ulusal ölçekte iklim değişikliğinin etkileri, iklim değişikliğine uyum, sektörel finansman ve yatırım ihtiyacı konularında çalışmalar yapılacağını aktardı.



Ceylan, uyum çalışmalarının sanayi, ulaştırma, turizm, yerleşimler, kıyı alanları gibi sektörlerde arttırılacağını kaydetti.