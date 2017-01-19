Çeyizlerini Suriyeliler İçin Sattılar

Kilis'te Ekrem Çetin Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, çeyizlerini sergiledikleri kermesten elde edilen geliri sınır ötesindeki ihtiyaç sahibi Suriyelilere gönderdi.



Okullarında düzenledikleri kermeste çeyizlerindeki el emeği ürünleri satan öğrenciler, elde ettikleri 3 bin 500 lira gelirle, hazırladıkları insani yardım malzemelerini Türk Kızılayı yetkililerine teslim etti.



Okul Müdürü Leyla Yarımdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin örnek bir davranış sergilediğini belirterek, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan olaylar karşısında duyarsız kalmadıklarını söyledi.



Öğrencilerin bu fikirle kendilerine geldiğinde "Kanayan Yaralara Dokunan Eller" projesini başlatmaya karar verdiklerini ve bu çerçevede kermes düzenlediklerini anlatan Yarımdağ, öğrencilerin çeyizlerini kermeste sattıklarını, aynı zamanda esnaf ve vatandaşlarla bazı kurumlardan destek aldıklarını belirtti. Yarımdağ, bir öğrencilerinin de geçen sene hadis yarışmasında kazandığı 5 altından 3'ünü kermese bağışlamasının kendilerini duygulandırdığını dile getirdi.



Öğretmenlerden Bircan Sayan da kente geçen yıl içerisinde bombalar düştüğünü, bu nedenle de Suriyelilerin hissiyatını en fazla kendilerinin anlayabildiğini ifade etti.



Bir kız çocuğu için çeyizinin çok kıymetli ve önemli olduğunu vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:



"Kermesin büyük bölümü çeyizlik eşyalardan oluşuyor. Kızlar özellikle hem çeyizden hem de kendi el emeklerini, bazı öğrencilerimiz de ördükleri yazma ve lif işlemeleri getirdiler. İlk olarak öğrencilerin şevklenmesi adına kendi sandığımı açıp çeyizlik eşyalarımdan yazmalar ve patikler getirip öğrencilerime gösterdim. Öğrencilerin katılımı oldukça fazla oldu."



Öğrencilerden Emine Nur Mazlum da arkadaşlarıyla okul bahçesinde konuşurken akıllarına böyle bir fikin geldiğini, öğretmenleri ve idarecilerinin de desteğiyle hayata geçirdiklerini dile getirdi.



Mazlum, ilk olarak kendi yaptıkları ayıraç ve kalemliklerle başladıkları kermes çalışmalarına daha sonra evde kullanılmamış ve zarar görmemiş eşyalar ile kıyafet ve çeyizlerini dahil ettiklerini söyledi.



Esengül Arslan da projeyle, birkaç çocuğun yüzündeki gülümsemeye neden olmaya çalıştıklarına vurgu yaptı.



Kızılay Kilis Şube Başkanı Faruk Erdinç, düzenlenen kermes sonrası elde edilen 3 bin 500 lirayla kışlık kıyafet, battaniyenin okul idaresinden teslim alındığını, en kısa zamanda sınırın Suriye tarafındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti.