Çeyiz Almaya Gidenleri Taşıyan Kamyonetin Lastiği Patladı: 4 Ölü, 10 Yaralı (2)

ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde, çeyiz almaya gidenleri taşıyan kamyonetin sağ arka lastiğini patlamasın sonucu kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



Kaza, saat 14.45'de Bozova- Halfeti karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Örgütlü Mahallesi'nden Dutluca Mahallesi'ne çeyiz almaya gidenleri taşıyan Nuri Arıkan yönetimindeki 10 FA 641 plakalı kamyonet, sağ arka lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki araziye devrildi.



Kazada kamyonetin kasasında bulunanlardan Selim Arıkan, Reşat Arıkan, Emine Akın ve İslim Özküp olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Nuri Arıkan ile birlikte 10 kişi de yaralandı. İhbarla can pazarının yaşandığı olay yerine gelen çok sayıda sağlık görevlisi, yaralıları ambulanslara taşıyıp Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.



Kaza nedeniyle hurdaya dönen kamyonette yaşamını yitiren 4 kişinin cesetleri ise, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - Bozovaşanlıurfa