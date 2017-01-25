Çeyiz Alışverişine Giderken Uçuruma Yuvarlandılar

Yalıkavak-Bodrum karayolunda, yol genişletme çalışmaları nedeniyle tek yönden verilen yolun trafiğe kapalı olan kısmına giren Harun Erdoğan yönetimindeki 48 TR 862 plakalı araç ile Sebahattin Akyol'un kullandığı 48 LG 404 plakalı araç çarpıştı.

DÜĞÜN İÇİN ALIŞVERİŞE ÇIKMIŞLARDI

Erdoğan'ın kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle 70 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Uçurumdan yuvarlanan otomobili kullanan Erdoğan ve yolcu koltuğunda oturan Esra Öztaş yaralandı. Diğer aracın şoförü Akyol ise yüzünün çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bodrum Devlet hastanesine kaldırıldı. Uçurumdan yuvarlanan araç içerisinde bulunan nişanlı çiftin şubat ayında yapacakları düğün için çeyiz alışverişine çıktıkları öğrenildi.

Trafik ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.