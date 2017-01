Ceyhan Kaymakamı Uygulama Noktalarını Denetledi

Ceyhan ilçe Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, yol kontrol ve arama noktalarını denetledi.



Ceyhan ilçe merkezi başta olmak üzere Ceyhan D-400 kara yolu ve Ceyhan Sirkeli Gişeleri üzerindeki yol kontrol ve arama noktaları Kaymakam Mustafa Ünlüsoy tarafından denetlendi.



Kaymakam Ünlüsoy denetleme ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenerek uygulamaya konulan güvenlik tedbirlerinin görevli birimlerce uygulanıp uygulanmadığı ve herhangi bir güvenlik zafiyetinin oluşmaması hususunda gerekli kontrol ve denetimler yaptıklarını belirtti.



Hain terör örgütlerinin her türlü oyunlarına ve faaliyetlerine karşı kolluk güçleri tarafından ülkenin her yerinde tedbirler alındığını ifade eden Ünlüsoy, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükununu sağlamak amacıyla jandarma ve polis ekiplerimizle ilçemizde farklı noktalarda sürekli yol uygulamaları devam ediyor." diye konuştu.



İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Rıza Şimşek ve ilçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız ile uygulama noktasına giden Ünlüsoy, yol uygulama sırasında durdurulan araçlardaki yolcularla bir süre sohbet ederek, yaptıkları uygulamaları onlara anlattı.