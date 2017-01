Ceyhan'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95. Yıl Dönümü

Ceyhan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü törenle kutlandı.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtına çelenk bırakılıp, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, yaptığı konuşmada Fransızlara karşı Kuvayi Milliye ruhuyla bir araya gelen Türk halkının, Ceyhan'da büyük bir mücadele verip düşmanı topraklarından attığını söyledi.



Başkan Öztürk, mücadelenin 95. yılını kutladıklarını anımsatarak, "Görüyoruz ki bu tören her zamankinden daha kalabalık ve her zamankinden daha heyecanlı bir şekilde kutlanıyor. Yenikapı'da 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı milletimizin gösterdiği birlik ve beraberlik ruhu, ülkemizin her yanında olduğu gibi bugün Ceyhan'ımızda bu meydanda bir kez daha özümsenmiştir. İnşallah bu ruh, büyük Türkiye'yi tekrar inkişaf ettirecektir. 6 Ocak, inşallah dirilişimize, birliğimize tekrar vesile olur." dedi.



Törende öğrenciler de günün anlam ve önemine yönelik şiir ve kompozisyon okudu.



Törene İlçe Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Garnizon Komutanı Binbaşı Ayhan Evli, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, kamu ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti, oda ve dernek başkanları, sivil toplum temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.