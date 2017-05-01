Ceyhan'daki Silahlı Kavgada Öldürülen 2 Kardeş ve Eşlerinin Cenazeleri Defnedildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağabeyleri tarafından vurularak öldürülen 2 kardeş ve eşlerinin cenazeleri defnedildi.



Ahmet A. ve eşi Teslime A. ile Mustafa A. ve eşi Gülsüm A'nın Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.



Yakınları tarafından alınan Ahmet ve kardeşi Mustafa A'nın cenazeleri Dokuztekne Mahallesi'ne, Gülsüm A'nın naaşı Sarımazı Mahallesi'ne ve Teslime A'nın cenazesi de Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine götürüldü.



Ahmet ve kardeşi Mustafa A'nın naaşları, evlerinin önünde helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.



Kavgada ayağından yaralanan Mustafa A'nın oğlu Furkan A. (9) da yakınları tarafından kucaklanarak mezarlığa getirildi.



Gülsüm A'nın cenazesi Sarımazı Mahalle Mezarlığı'nda, Teslime A'nın naaşı da Toprakkale ilçesinde defnedildi.



Furkan A, gazetecilere yaptığı açıklamada, tartışmanın su saati yüzünden çıktığını iddia etti.



Üç evin su hattının aynı saate bağlı olduğunu, hatları ayırmak istemediklerini belirten Furkan A, "Tabancayla biz yukarıdayken ateş etmeye başladı. Sürekli silahın şarjörünü değiştiriyordu. Babamı vuracaktı, ben 'Vurma, yapma.' dedim. Vurmasın diye babamın önüne geçtim, beni ayağımdan vurdu." diye konuştu.



Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Yusuf A, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Dokuztekne Mahallesi'nde dün Yusuf A, aynı avluda oturan kardeşleri Ahmet A. ve eşi Teslime A. ile Mustafa A. ve eşi Gülsüm A'yı tabancayla öldürmüş, yeğeni Furkan A'yı yaralamıştı. Kavganın ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan zanlı, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınmıştı.