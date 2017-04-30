Ceyhan'da Cinnet: 2 Kardeşini ve Eşlerini Öldürdü

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde cinnet geçiren Yusuf Albayrak, tabancayla kurşun yağdırdığı 2 kardeşini ve onların eşlerini öldürüp, 9 yaşındaki yeğenini de ağır yaraladıktan sonra intihar etmek istedi. Albayrak, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.



Olay, bugün saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Dokuztekne Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı avluda oturan kardeşleri Mustafa ve Ahmet Albayrak ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan Yusuf Albayrak, cinnet geçirdi. Yusuf Albayrak, üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, kurşun yağdırdı. Mustafa ve Ahmet Albayrak kardeşler olay yerinde yaşamlarını yitiriken, evden çıkan Yusuf Albayrak, öldürdüğü kardeşlerinin eşleri Gülsüm ve Teslime Albayrak'ı da çalıştıkları tarlaya gidip vurarak öldürdü. Tarladaki annesinin yanında bulunan 9 yaşındaki Furkan Albayrak da açılan ateşte ağır yaralandı.



İşlediği cinayetler sonrası olayda kullandığı tabanca ile intihar etmek isteyen Yusuf Albayrak, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. 9 yaşındaki Furkan Albayrak'ın kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, saldırıda yaşamlarını yitiren 4 kişinin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - Adana