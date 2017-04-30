Ceyhan'da Cinnet: 2 Kardeşini ve Eşlerini Öldürdü (2)

SU FATURASI YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ



Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde kardeşleri Mustafa ve Ahmet Albayrak ile onların eşleri Gülsüm ve Teslime Albayrak'ı öldüren, yeğeni Furkan'ı ağır yaralayan Yusuf Albayrak'ın cinayetleri su faturası nedeniyle çıkan kavga sonucu işlediği öne sürüldü. Kardeşleri ile 3 katlı evde oturan Yusuf Albayrak, iddiaya göre Mustafa ve Ahmet ile daha önceleri başlayan su faturası konusundaki tartışmaları bu sabah tekrar başladı. Kardeşlerinden her kat için kendilerinin su abonesi olmasını isteyen Yusuf Albayrak tartışma sırasında cinnet getirince, kardeşlerine kurşun yağdırdığı ortaya çıktı. Yusuf Albayrak'ın sorgusu devam ediyor.