Ceyhan'da 30 Öğrenci Ödüllendirildi

Ceyhan ilçesinde düzenlenen okullar arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren 30 öğrenciye çeşitli ödüller verildi.



Kaymakamlık Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Ceyhan Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, kendisinin de bir öğretmen çocuğu olduğunu belirtti.



Öğrencileri iyi şekilde yetiştirmenin öğretmenlerin görevi olduğunu ifade eden Ünlüsoy, "Çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Çocuklarımızın başarılı ve iyi yetişmesi için ailelerine de büyük görev düşüyor." diye konuştu.



Ödül töreninde öğrenciler şiir ve kompozisyon okudu.



Dereceye giren öğrencilere ödülleri okul yönetimi tarafından verildi.